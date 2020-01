Ein Tag für Heimkinder : Kino, Popcorn, Spaß für 10 500 Kinder

Lothar Lehmon lebte früher selber in einem Kinderheim. Seit 16 Jahren laden er und seine Freunde Kinder aus Heimen im ganzen Saarland zum Kinder-Kinotag nach Saarbrücken ein. An diesem Samstag ist es wieder soweit. Foto: Heiko Lehmann

Saarbrücken Lothar Lehmon und seine Mitstreiter organisieren in Saarbrücken den Kinder-Kino-Tag für Heimkinder

Die Aufbauarbeiten sind fertig, die Getränke sind schon kalt und das bunte Programm kann beginnen: An diesem Samstag startet um 10 Uhr der 16. Kinder-Kinotag in Saarbrücken. Der gebürtige Riegelsberger Lothar Lehmon hatte im Jahr 2003 die Idee, Kindern, denen es nicht so gut geht wie anderen, einen Tag lang eine große Freude zu bereiten. „Ich wollte so etwas immer schon machen. Als wir einmal mit unserer Firma beruflich in einem Saarbrücker Kino waren, kam ich mit der Kinoleitung irgendwie auf dieses Thema zu sprechen, und dann ging alles ganz schnell“, erzählt Lothar Lehmon.

Das Kino machte mit und stellte sein Räume kostenlos zur Verfügung. Andere Firmen und freiwillige Helfer waren auch sofort bereit zu helfen. „Beim ersten Kinder-Kinotag haben wir zwei Kinderheime aus Saarbrücken eingeladen. Es wurde zu einem tollen Erfolgt mit strahlenden Kinderaugen. Danach wussten wir, dass wir noch viel mehr Kinder einen Tag lang glücklich machen wollten“, erinnert sich der 56-Jährige, der an diesem Sonntag seinen 57. Geburtstag feiert.

Die Erfolgsgeschichte vom Kinder-Kinotag war geboren. Bei bislang 15 Veranstaltungen kamen insgesamt etwa 10 500 Kinder. Etwa 75 000 Euro kosteten alle Kinder-Kinotage zusammen. „Wir spenden kein Geld. Was wir zahlen, das sind viel mehr die Kosten, die an allen Tagen zusammengekommen sind. Wir wollen den Kindern eine direkte Freude machen. Dadurch entstehen nun mal Kosten, und viele Helfer braucht man dazu auch“, sagt Lothar Lehmon.

Der Kinotag beginnt mit einem Vorprogramm, bei dem Tanzschulen, Fastnachtsvereine oder Zauberer auftreten. Dann gibt es Spiele und kleine Geschenke für die etwa 700 Kinder aus dem ganzen Saarland, die inzwischen zu jedem Kinder-Kinotag kommen. Als Höhepunkt wird ein Kinofilm gezeigt und für die jungen Gäste gibt es Getränke und Popcorn soviel sie möchten. Im Anschluss wartet noch ein Imbiss mit Getränken, Würstchen und Brot auf die Kids.

„Es soll den Kindern an nichts fehlen an diesem Tag“, sagt Lothar, der inzwischen seit mehreren Jahren in Saarbrücken-St. Johann lebt. Er weiß auch, wie es Kindern in Heimen geht. Er lebte selber 19 Jahre lang in einem Saarbrücker Kinderheim. „Wir waren acht Geschwister, und als ich ein halbes Jahr alt war, ist meine Mama gestorben. Mein Vater schaffte das alles nicht alleine. Zwei meiner Geschwister wurden adoptiert, zwei kamen zu den Großeltern, und der Rest musste in Kinderheime“, berichtet Lothar von einer schwierigen, aber wie er sagt, schönen Zeit.