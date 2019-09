Fest : Rilchinger Wehr öffnet ihre Türen

Rilchingen-Hanweiler Die Freiwillige Feuerwehr Rilchingen-Hanweiler feiert am kommenden Wochenenden Tage der offenen Tür. Los geht es am Samstag, 15 Uhr, mit der offiziellen Eröffnung am Feuerwehrgerätehaus. Um 16 Uhr beginnt in der Schulturnhalle eine Übung aller Feuerwehren der Gemeinde.

