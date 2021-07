Nach Corona-Verbot: Anmeldezahlen von Prostituierten im Saarland steigen wieder stetig an : Freier müssen Personalausweis vorlegen

Nach Corona-Verbot: Anmeldezahlen von Prostituierten im Saarland steigen wieder stetig an

Die Zahl der angemeldeten Prostituierten im Saarland steigt wieder an. Foto: dpa/Andreas Arnold

Saarbrücken Die Zahl der Anmeldungen von Prostituierten im Saarland steigt wieder deutlich an. Ihre Kunden müssen sich jetzt allerdings ausweisen. Und das ist nicht einzige Vorgabe, an die sie sich halten müssen.

Im Saarland müssen Freier ihren Personalausweis bei Prostituierten vorlegen. Dies ist zwingend vorgeschriebenen zur Kontaktnachverfolgung, um eine mögliche Ausbreitung von Corona-Infektionen verhindern zu können. Zudem sind Betreiber von Bordellen ebenso wie selbstständig arbeitende Prostituierte verpflichtet, ein Hygienekonzept bei den jeweils zuständigen Ordnungsämtern einzureichen. Das hat der Regionalverband Saarbrücken, der für die saarlandweite Anmeldung von Prostituierten zuständig ist, auf SZ-Anfrage mitgeteilt. Die Vorgaben sind in einer Verordnung der Landesregierung festgeschrieben, die seit Ende Juni gilt.

Diese sieht außerdem vor, dass der Kontakt ausschließlich auf Prostituierte und Kunden zu beschränken ist. Mehr als zwei Personen dürfen sich in sogenannten Prostitutionsstätten nicht aufhalten. Vorgeschrieben ist ferner eine vorherige Terminvereinbarung. Auch müssen beide Seiten einen negativen Corona-Test vorlegen. Kontrolliert werden soll die Einhaltung dieser Vorgaben durch die Ortspolizeibehörden. In der Vergangenheit hatte sich gezeigt, dass Kontrollen aufgrund der Fülle der Aufgaben der Behörden nur stichprobenartig erfolgen (wir berichteten).

Nach Angaben des Regionalverbands sind inzwischen rund 700 Prostituierte im Saarland angemeldet. Die Anmeldung ist gesetzlich vorgeschrieben. Damit sind die Anmeldezahlen wieder in etwa auf dem Stand vom Herbst vergangenen Jahres – vor dem Lockdown im November. Vor dem Beginn der Pandemie (und dem ersten Lockdown im März) waren rund 1000 Prostituierte im Saarland gemeldet. Aktuell nimmt ihre Zahl auch wieder zu. „Die Zahlen steigen stetig an. Seit der Öffnung reisen die Frauen vermehrt wieder ein und melden sich beim Gesundheitsamt des Regionalverbandes, da ihre Anmeldebescheinigungen abgelaufen sind“, teilte ein Regionalverbandssprecher mit. Rechne man die Terminanfragen für eine Anmeldung hinzu, würden alsbald wieder so viele Prostituierte im Saarland gemeldet sein wie vor der Pandemie. Und ihre Zahl könnte sogar noch weiter wachsen.