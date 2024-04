Saarbrücker Free-Jazz-Szene Freigeister verblüffen mit klingendem Blech

Laute Lacher im Publikum tragen die positive, befreite Atmosphäre, als das zweite Duo des Abends, die Züricher Alex Riva (Flöte) und Silvan Schmid (Trompete), auf der Bühne in vogelartiges Gezwitscher miteinander einsteigt. Was mit Blockflöten aller erdenklichen Größen in Kombination mit einer meisterhaft beherrschten Trompete machbar ist, gleicht schon fast dem Sound eines tropischen Regenwaldes. Spitze hohe Töne, scheinbar immer genau im richtigen Moment, dazu auch mal ein quietschendes, mächtiges Hineingrätschen. Plötzlicher Trompetenstöße ergeben eine musikalische Konversation, die für jeden Zuhörer eine andere Geschichte erzählt. Und das endet in harmonischen, voluminösen Endtönen, die an einen raumeinnehmenden Frauenchor erinnern.