20. Frauenlauf Saarbrücken Saarbrücker Frauenlauf – bei schönstem Wetter sportlich für den guten Zweck unterwegs

Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt feuerte die Läuferinnen an und gab den Startschuss. „Ich finde es gut, dass hier in Saarbrücken so viele Frauen an dem Lauf teilnehmen, das zeigt die Solidarität hier in der Stadt. Alle Teilnehmerinnen sind Gewinnerinnen. Diese Sportveranstaltung ist sehr wichtig für Saarbrücken und das Saarland“, so der Oberbürgermeister.