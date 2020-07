Saarbrücker Lesekreis spricht über queere Literatur : Runde spricht über Bücher, die Grenzen überwinden

Saarbrücken (red) Queer zu sein, das heißt, sich den üblichen Rollenzuweisungen zu entziehen, nicht in die lange gängigen Geschlech­terschubladen zu passen. Längst gibt es Literatur über das queere Leben. „Queergelesen“ spricht darüber.

So heißt der neue queer-feministische Lesekreis der FrauenGenderBibliothekSaar und des Arbeitskreises „Queer“ der Universität des Saarlandes.

Das Auftakttreffen ist am Donnerstag, 23. Juli, ab 18 Uhr in der FrauenGenderBibliothek. Die Veranstalter schreiben, die queere Literatur nehme immer noch eine Randposition in der deutschen Literaturlandschaft ein. Dem wolle der Lesekreis abhelfen.