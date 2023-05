FrauenGenderBibliothek Feministin informiert in Saarbrücken über Frauenbewegung in Indien

Am 16. Mai wird Nimisha Desai auf ihrem Deutschlandbesuch Station in Saarbrücken machen. Begleitet wird sie von Prof. Dr. Dagmar Oberlies (Frankfurt University of Applied Sciences), die mit Petra Stein, Mitarbeiterin der Frauen-Gender-Bibliothek Saar, die Präsentation moderieren und übersetzen wird. Frau Desai wird den Vortrag in englischer Sprache halten.

Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten per Mail an info@frauengenderbibliothek-saar.de