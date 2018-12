später lesen Kurz gemeldet Chorkonzert in der evangelischen Kirche Teilen

Die evangelische Kirchengemeinde lädt am 2. Advent (9. Dezember) um 15 Uhr zu ihrem Adventskonzert in die Kirche in Fischbach ein. Der Ökumenische Frauenchor der Gemeinde unter der Leitung von Ralf Michael Becker gestaltet das Programm zusammen mit dem Jubilate Chor Obere Saar unter der Leitung von Svantje Plath-Schroer.