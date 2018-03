später lesen Kurzmeldungen Frauen Union sammelt wieder für Bedürftige Teilen

Die Frauen Union setzt ihre Aktion „Kauf-eins-mehr“ am kommenden Samstag, 24. März. Wie die Partei meldet, werden die Frauen ab 10 Uhr vor dem Edeka-Markt in Friedrichsthal stehen. Sie sammeln haltbare Lebensmittel wie Nudeln und Reis, Konserven und Drogerieartikel wie beispielsweise Zahnpasta und Toilettenpapier. Anschließend stellen sie die Spenden der katholischen und der evangelischen Kirchengemeinde in der Stadt zur Verfügung. Dort könnten die Lebensmittel dann von bedürftigen Bürgern abgeholt werden.