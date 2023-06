Handball HSG-Frauen sind Aufstieg ganz nah

Nicht einmal eine Viertelsekunde hat ein Handball-Torhüter Zeit, um bei einem Abschluss aus der Nahwurfzone zu reagieren. Es ist also ein Wimpernschlag, der über Sieg oder Niederlage entscheidet – und eine 24-Jährige zur Heldin machen kann. Mit „Bärbel! Bärbel!“-Rufen feiern rund 70 mitgereiste Fans in der Pfalzhalle in Haßloch eine Glanztat von Bärbel Schäffler. Die Torhüterin der HSG TVA/ATSV Saarbrücken hat in der wichtigsten Phase im ersten Spiel der Aufstiegsrelegation gerade eine herausragende Parade gezeigt – und feiert mit ihrem Team nur 70 Sekunden später einen 30:28 (15:15)-Auswärtssieg gegen die HSG Lingenfeld/Schwegenheim. Dieser Erfolg bringt die Saarländerinnen dem Aufstieg in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ein gewaltiges Stück näher.