Saarbrücker Polizeibericht : 83-Jährige tritt Einbrechern entgegen

Foto: dpa/Carsten Rehder

Saarbrücken Zutiefst erschrocken war eine 83-jährige Frau aus Dudweiler als am Donnerstag, 12. November, um 13.20 Uhr, als ein Mann und eine Frau in ihr Haus im Hofweg eindrangen. Das Einbrecherpärchen hatte zuvor an der Haustür geklingelt, was die 83-Jährige durch ein Fenster beobachten konnte.

Da sie die beiden Personen nicht kannte, öffnete sie die Tür nicht und machte sich auch nicht bemerkbar. Daraufhin schaute die Frau durch ein Fenster ins Haus, während der Mann eine Karte in den Spalt der Eingangstür schob und damit die unverschlossene Tür öffnete. Als er die Tür dann aufstieß und ins Haus wollte, kam die 83-Jährige auf ihn zu und sprach ihn direkt an. Daraufhin flüchtete das Einbrecherpärchen in unbekannte Richtung. Die Hausbesitzerin alarmierte die Polizei. Die sofortige Fahndung blieb allerdings erfolglos. Das teilte die Polizei am Donnerstagabend mit – und gab folgende Beschreibung der Einbrecher: Der Mann ist etwa 180 Zentimeter groß und 40-50 Jahre alt, er trug eine helle Jacke (fast weiß), er hat einen Bart und volles Haar. Die Frau ist etwa 150 Zentimeter groß und 40-50 Jahre alt, sie trug eine schwarze Jacke, sie hat schwarze Haare, die zu einem Zopf gebunden waren.