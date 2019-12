Mit 100 Sachen durch Saarbrücken : Junge Männer liefern sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Saarbrücken Drei junge Männer sind Freitagnacht mit ihrem Auto vor der Polizei geflüchtet. Sie rasten quer durch Saarbrücken – konnten aber schließlich festgenommen werden.

Mehrere Minuten hat die Verfolgungsfahrt gedauert, die sich drei junge Franzosen gegen 2.35 Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag mit der Polizei in Saarbrücken geliefert haben. Die jungen Männer im Alter zwischen 17 und 27 wurden in der Eisenbahnstraße von einer Polizeistreife kontrolliert. Sie hielten zunächst an. Als die Polizisten aus dem Streifenwagen ausstiegen, gab der Fahrer plötzlich Gas und lenkte sein Auto Richtung Alt-Saarbrücken. Die Polizisten folgten dem flüchtenden Fahrzeug.