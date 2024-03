Austausch zwischen ZBB und la Joliverie Hier lernen Azubis aus Nantes viel Neues – fürs Leben und für den Lebenslauf

Sein größtes Verständigungsproblem hatte Antoine Charle bisher nicht bei der Arbeit, sondern in der Mittagspause, als er versuchte eine Portion Pommes an einer Imbissbude zu kaufen. Der 17-Jährige aus Nantes macht in der Berufsschule La Joliverie eine Ausbildung zum Zerspaner. Seit neun Jahren pflegt diese einen Austausch mit dem Zentrum für Bildung und Beruf Saar (ZBB) in Saarbrücken und bietet den französischen Azubis die Möglichkeit, Praktika in der Landeshauptstadt zu absolvieren. Vier Wochen lang arbeitet Antoine Charle nun bei der Firma Maschinenbau Woll in Gersweiler. Deutsch spricht er nicht. In der Werkstatt ist das aber kein Problem. Viele Mitarbeiter kommen aus Lothringen, wie etwa Frédéric Scherer, der Antoine an der CNC-Fräsmaschine anleitet. „Mir gefällt die Arbeit hier, ich lerne viele neue Programmierungen der Maschine und auch in einer großen Firma zu arbeiten, ist für mich eine neue Erfahrung“, sagt er. In Frankreich habe er bisher immer in kleineren Unternehmen mitgearbeitet.