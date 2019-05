Start ganz ohne Noten : Ohne Familie Strauss kein Kinderchor

Rilchingen-Hanweiler Franz-Ludwig Strauss gründete den Chor 1969, seine Söhne Johannes und Mathias traten in seine Fußstapfen.

Wenn Franz-Ludwig Strauss an die Anfänge des Kinderchores vor 50 Jahren in Rilchingen-Hanweiler denkt, kommt er ins Schwärmen. „Das war damals etwas ganz Neues. Es gab nur den Erwachsenenchor im Kirchenchor, und der sang ausschließlich kirchliche Musik. Der Kinderchor sang direkt Musik mit Pep, und das gefiel“, erinnert sich Franz-Ludwig Strauss. Der heute 72-Jährige gründete im Jahr 1969 den Kinderchor, und es kamen in den ersten Monaten bereits 70 Kinder in die Probe. „Ich habe mir damals von berühmten Kinder- und Jugendchören Schallplatten gekauft, angehört und die Texte notiert und an alle Kinder verteilt. Das haben wir dann auch auf vielen Festen gesungen – einfach so, ohne Noten. Die Menschen waren begeistert“, blickt Franz-Ludwig Strauss zurück.