Bürgerbeteiligung in Saarbrücken : Die Entwicklung Saarbrückens in Bildern

Bürger betrachten die Exponate der Ausstellung „Saarbrücken. Dein Stadtteil. Deine Stadt“ im Rathaus St. Johann. Foto: Heiko Lehmann

Saarbrücken Eine neue Saarlandhalle bauen und neue Wohngebiete in Saarbrücken erschließen, das sind die ganz großen Brocken die Oberbürgermeister Uwe Conradt in den kommenden Jahren angehen möchte. „Die Saarlandhalle war mal eine der zehn größten Hallen in Deutschland.