Kostenpflichtiger Inhalt: Unwetterbilanz : Diese Schäden hat der Orkan im Saarland angerichtet - mit Fotos

Sturmtief „Sabine" fegte über das Saarland.

Saarbrücken Das Sturmtief „Sabine“ hat am Montag viele Sachschäden und Verkehrsbehinderungen im Saarland verursacht.

Der Orkan „Sabine“ hat das Saarland einigermaßen „glimpflich“ davon kommen lassen: das erklärte am Montagnachmittag Polizeisprecher Clemens Gergen. Es habe zum Glück keine Toten gegeben. Drei Menschen seien jedoch verletzt worden. Am schwersten hatte es zwei Frauen auf dem Parkplatz des Klinikums Saarbrücken auf dem Winterberg getroffen, die am Sonntagabend von einem umstürzenden Baum getroffen wurden. Eine der beiden Frauen wurde lebensgefährlich verletzt. Zu ihrem Gesundheitszustand am Montag lagen der Polizei keine Informationen vor. Die andere Frau war schwer verletzt, ebenso wie ein Mann am Bahnhof Güdingen, der am Sonntagabend von einem Schild getroffen worden war. Am Dienstag würden noch weitere Orkanböen erwartet, sagte der Polizeisprecher.

Die Polizei sei bis zum späten Nachmittag in mehr als 360 Fällen zu Einsätzen gerufen worden. Vor allem sei es um umgekippte Bäume und Äste auf den Fahrbahnen gegangen. Die Feuerwehren waren etwa doppelt so oft wie die Polizei gefragt, die Blockaden zu beseitigen. So waren am Montag noch sechs Landstraßen und zwei Bundesstraßen in Abschnitten gesperrt. Bis Dienstag sollten die L 125 Neunkircher Straße in Bildstock und die L 112 zwischen Kreisverkehrsplatz Merchweiler und Alt-Steigershaus dicht bleiben.

Auch der Bahnverkehr im Saarland war erheblich eingeschränkt. Die Regionalexpresse und Regionalbahnen der Deutschen Bahn nahmen erst am Nachmittag langsam den regulären Verkehr wieder auf, die Strecke zwischen Homburg und St. Ingbert war nicht befahrbar. Beim Privat-Konkurrenten Vlexx fuhren die Züge laut Internet-Anzeige bereits früher wieder im Takt. Am Sonntagabend gegen 23 Uhr waren elf Fahrgäste aus einer Regionalbahn, die zwischen Kirkel-Limbach und Homburg in Höhe Zollbahnhof auf der Strecke liegengeblieben war, evakuiert worden. Ein umgestürzter Baum hatte die Stromversorgung unterbrochen. Man habe die Reisenden aus dem Zug begleitet und an den Homburger Hauptbahnhof gefahren, sagte Kirkels Feuerwehrchef Gunther Klein. Die französische Bahn SNCF sagte Regionalverbindungen ab. Die Linien Forbach-Saarbrücken, Saargemünd-Straßburg und Saargemünd-Metz ruhten am Montag.

Am Saarbrücker Flughafen Ensheim sei der Flugverkehr bis Sonntagabend 18 Uhr normal verlaufen, wie Flughafensprecher Ludwin Vogel der SZ sagte. Eine Luxair-Maschine habe wegen des Orkans nicht landen können und sei weiter nach Luxemburg geflogen, von wo die 19 Passagiere mit einem Bus nach Saarbrücken gebracht wurden. Am Montagmorgen fiel der Luxair-Flug komplett aus. Der DAT-Maschine aus Berlin erging es am Sonntagabend ähnlich. Sie landete ebenfalls in Luxemburg, 16 Passagiere stiegen in den Bus nach Saarbrücken. Am Montagmorgen um 10 Uhr flog DAT dann ab Luxemburg via Saarbrücken nach Berlin. „Danach liefen die Linienflüge wieder, jedoch mit Verspätungen“, sagte Vogel.

An den meisten Schulen fiel der Unterricht aus. Die Betreuung der Schüler, die trotzdem kamen, habe aber sicher gestellt werden können, teilte Marija Herceg, Sprecherin des Bildungsministeriums mit. Da es am Dienstag laut Innenministerium „keine Gefahrenlage“ geben werde, finde regulärer Unterricht statt.