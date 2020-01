Schwimmbad soll attraktiver werden : Saarbrücker schenken der Stadt 30 000 Euro

Christel Weins, die Vorsitzende des Fördervereins Fechinger Bad, im Sommer 2015 mit der Spendendose für die Rutsche. Foto: BeckerBredel

Fechingen Der Förderverein Fechinger Bad will helfen, den Bau einer Breitwasserrutsche zu ermöglichen, für die Saarbrücken kein Geld hat.

Christel Weins atmet tief durch. Es ist geschafft. So sieht es zumindest aus. Der „Förderverein Fechinger Bad Saarbrücken“, dessen Vorsitzende sie ist, hat 30 000 Euro an die Landeshauptstadt überwiesen. Das Geld soll zum Bau einer Breitwasserrutsche im Fechinger Bad eingesetzt werden. Dass Bürger ihrer Stadt freiwillig eine solche Summe überweisen, kommt verhältnismäßig selten vor. Auch deshalb sei das Ganze „ein Kraftakt“ gewesen, erklärt Christel Weins. Die Frage sei gewesen: „Wie kann man als gemeinnütziger Verein eine solche Spende an einen städtischen Eigenbetrieb weiterleiten, der ja wirtschaftlich arbeitet?“

Das Finananzamt habe bei der Beantwortung dieser Frage geholfen, sagt Weins. Aber nicht nur die Klärung steuerrechtlicher Fragen hatte es in sich. Vor allem die Beschaffung der Summe war schwieriger, als der Verein gehofft hatte. Die Nutzerinnen und Nutzer des Kombibads haben nämlich nicht so großzügig gespendet, wie zunächst angenommen.

Dabei ist das Bad im Saarbrücker Osten sehr beliebt. Ungeschlagener Spitzenreiter unter den Saarbrücker Bädern war im vergangenen Jahr zwar wie immer das Schwarzenbergbad (Totobad) mit rund 95 000 Besuchern. Auf Platz zwei folgte im Bäder-Ranking 2019 aber das Fechinger Bad mit 64 000 Besuchern. Auf Platz drei lag das Dudweiler Freibad mit 40 000 Besuchern, auf Platz vier das Altenkesseler Alsbachbad mit 28 000 Besuchern.

Dennoch seien pro Jahr nur rund 800 Euro in die Spendenbox geworfen worden, sagt Christel Weins. „Da kommen im Sommer immer so viele Leute ins Bad und dann so wenig Geld, da waren wir schon etwas enttäuscht“, räumt die Vorsitzende des Fördervereins ein. 2014 ist die Idee entstanden, viel Geld aus der Spendenbox kam also nicht zusammen. Dass 2018 dann immerhin 20 000 Euro auf dem Konto des Vereins waren, lag an Mitgliedsbeiträgen und einigen Großspendern. „Wir hatten private Spenden, mal 1000 Euro, mal 3000 Euro“, sagt Weins.

Dennoch: 20 000 Euro waren zu wenig. 2018 teilte die Bäderbetriebsgesellschaft mit, dass das mit der Rutsche leider nicht zu machen sei. Das Bad war in diesem Jahr von Regenfluten schwer beschädigt worden. Die Rutsche sei da nicht die einzige Sorge des Fördervereins gewesen, erinnert sich Christel Weins. „Wir hatten Angst, dass das Bad nach der der Überflutung gar nicht mehr geöffnet wird“, erzählt sie. Aufgeben wollte der Verein aber nicht. Er hat innerhalb eines Jahres nicht nur die eigene Spendensumme von 20 000 auf 30 000 Euro aufstocken können. „Neben den Spenden, die der Verein aus eigener Kraft sammeln konnte, ist es auch gelungen aus anderen Quellen Gelder in Höhe weiterer 30 000 Euro zu akquirieren, so dass nun die Realisierung der Breitwasserrutsche gesichert ist“, sagt Weins.

Damit könne die Rutsche bezahlt werden. Um den Bau, der inklusive aller Statikberechnungen und Planungen insgesamt rund 150 000 Euro kosten werde, kümmere sich nun die städtische Bäderbetriebsgesellschaft, sagt Weins.

Das Fechinger Bad liegt idyllisch. Am 3. Juni 1939 wurde das damalige Freibad eröffnet. In den 70er Jahren entstand das kombinierte Frei- und Hallenbad, das am 13. Mai 1972 eröffnet wurde. Foto: Heiko Lehmann