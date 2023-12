Passagiere mussten im Flieger ausharren Statt geplanter Landung – warum Maschine aus Berlin mehr als eine Stunde über Saarbrücken kreist

Pünktlich hatte das Flugzeug der dänischen Airline DAT am Donnerstag, 7. Dezember, am Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld abgehoben. Um 8.50 Uhr ging’s Richtung saarländischer Landeshauptstadt. Keine Turbulenzen oder sonstige Vorkommnisse kündigten sich an. Ein Flug wie so viele weitere.