Ab Mittwoch : Saarbrücker Flügel wandern weiter – wo das beliebte Foto-Motiv als Nächstes steht

Saarbrücken Nicht nur bei Touristen ist das Foto-Motiv beliebt. Die Flügel stehen immer wieder vor anderen Attraktionen der Region und sollen Saarbrücken und das Umland übers Internet bekannt machen. Wohin sie jetzt wandern.

(red) Die Saarbrücker Flügel machen ab Mittwoch, 20. Juli, für mehrere Wochen am Saarbrücker Schloss Station. Die Installation des Künstlers Jochen Maas gehört zur Tourismuskampagne „Visit Saarbrücken“. Ein Foto mit den Flügeln solle die Nachricht in die Welt transportieren: „Hier bin ich! Und so schön ist es hier!“

Die Saarbrücker Flügel wandern in unregelmäßigen Abständen an ausgewählte Sehenswürdigkeiten innerhalb der Region Saarbrücken, um diese in Szene zu setzen. Zuletzt waren die Saarbrücker Flügel am Saarbrücker Staden zu finden. Davor standen sie auf der Halde Göttelborn und haben viele Besucher zu spektakulären Fotos angeregt.