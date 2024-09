Riesenfreude für 90-Jährigen Emotionales Wiedersehen in Dudweiler

Eine Rückkehr in das zerstörte Bosnien kam jedoch nicht in Frage. Die Kinder sollten eine bessere Zukunft haben. So emigrierte die Familie nach North Dakota in die USA, wo sie wieder einen Neuanfang wagte. Wieder galt es, eine neue zu Sprache lernen. Doch die Verbindung zu seinem Lehrer riss nicht ab. Amir und seine Schulklasse schrieben sich regelmäßig Briefe. Amir erzählte von seinem neuen Leben und den Herausforderungen in den USA. „Ich konnte anfangs auf englisch gerade mal bis 10 zählen und fragen how are you. Dabei wusste ich nicht einmal, was das bedeutet, aber die Leute haben immer positiv auf diese Frage reagiert. Also habe ich ständig jeden angesprochen mit how are you?“