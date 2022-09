Früher an der Schlossmauer : Schlechtes Wetter, wenige Kunden – trotzdem hat sich der Flohmarkt im Saarbrücker Bürgerpark gelohnt

Saarbrücken Verregnet, aber nicht ins Wasser gefallen: Der Flohmarkt im Saarbrücker Bürgerpark lockte auch bei schlechtem Wetter Besucher und Verkäufer – auch wenn die mit dem früheren Standort zufriedener waren.

Der Flohmarkt im Bürgerpark hat es nicht einfach, die Massen anzulocken. „An die Schlossmauer kamen viele Leute, die beim Einkaufen waren, die den Flohmarkt von der Autobahn aus gesehen hatten oder am St. Johanner Markt in die Gastronomie gingen. Das gibt es hier alles nicht“, sagte Flohmarkthändlerin Celia Blickle am Samstag. Die kleine Fläche in Bürgerpark müsse man gezielt aufsuchen, Passanten gebe es hier kaum und Gastronomie auch nicht.