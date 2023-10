Rares und Schönes Wo Ausgedientes neue Besitzer findet

Flohmarktbesucher konnten am Samstag wieder auf die Suche nach Schätzen in den Bürgerpark nach Saarbrücken kommen. Dort lud die Stadt Saarbrücken erneut zum Floh- und Trödelmarkt. Trotz regnerischem Wetter am Morgen, waren viele Besucher unterwegs und genossen den Spaziergang über das Marktgelände. An insgesamt 64 Ständen boten Spielzeug, Kleider, Schuhe, Schmuck, Bücher und vieles mehr an.