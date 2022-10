Trotz Fahrschein : Flixbus-Fahrer lässt SZ-Leser nach kurzer Pause in Zürich stehen

Zürich/ Wadgassen Matthias Trennheuser aus Wadgassen ist verärgert über den Fernbus-Anbieter Flixbus. Kürzlich hatte er mit dem Unternehmen von Mailand nach Saarbrücken reisen wollen. Doch dann endete für den SZ-Leser die Fahrt ungewollt in Zürich: „Obwohl ich den Fahrer gefragt hatte, ob es möglich sei, auf die Toilette zu gehen und ich die von ihm angekündigten fünf Minuten eingehalten hatte, ist er verfrüht in Richtung Straßburg abgefahren“, schildert Trennheuser seine Erlebnisse.

Nachdem ihn der Busfahrer in Zürich sitzen gelassen habe, sei er gezwungen gewesen, sich auf andere Weise „so weit wie möglich in Richtung Heimat zu kämpfen“, erklärt Trennheuser. Denn er habe diese Fahrt angetreten, um bereits am nächsten Tag in seiner Apotheke anwesend zu sein, da es dort eine Reihe krankheitsbedingter Ausfälle gegeben habe. Deshalb nahm der SZ-Leser zunächst einen Zug nach Basel. Dort angekommen, habe es keinen Anschluss in Richtung Heimat mehr gegeben, so dass er gezwungen gewesen sei, in Basel zu übernachten. Um am nächsten Tag früh weiter fahren zu können, habe er sich ein Hotel in Bahnhofsnähe gesucht. Für die entstandenen Kosten fordert Trennheuser eine Erstattung. Durch die Umstände habe der Apotheker zudem nicht rechtzeitig in seinem Betrieb sein können. Folglich musste dieser geschlossen bleiben.