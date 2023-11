Flinta*-Perspektiven „Von hilflos bis Kampf“ – feministische Ausstellung in Saarbrücken zeigt Lebensrealitäten von Frauen

Es herrscht großes Gedränge im welt:raum in der Katholisch-Kirch-Straße unweit des Sankt Johanner Marktes in Saarbrücken. Dort ist am Sonntag im Rahmen des Frauenthemenmonats die Ausstellung „Flinta*Perspektiven – von hilflos bis Kampf“, einer Mischung aus Foto- und Schreibprojekt, eröffnet worden. Initiiert wurde die Ausstellung von dem rassismuskritischen Verein Change Network.