Corona-Schutzimpfung : Impfmobile sofort in alle Stadtviertel!

Saarbrücken Angesichts wieder steigender Infektionszahlen muss sich die Impfstrategie schnellstens ändern: Impfmobile sollen alle Saarbrücker Stadtviertel anfahren.

Wenn die Menschen nicht zum Impfstoff kommen, muss der Impfstoff eben zu den Menschen. Endlich, aber eigentlich schon zu spät angesichts explodierender Infektionszahlen, setzt die Impfkampagne dort an, wo sie viele in kurzer Zeit und ohne hohe Hürden erreicht: auf Marktplätzen, vor Einkaufszentren, demnächst vorm Fußballstadion. Dass die Impfmobile bisher aber nur vereinzelt soziale Brennpunkte im Regionalverband angefahren haben, ist ein großes Versäumnis. Statt Menschen vor Ort zu impfen, wird viel medizinisches Personal in unausgelasteten Impfzentren gebunden. Impfstoff gibt es jetzt im Überfluss, also raus damit! Wir haben keine Zeit zu verlieren.