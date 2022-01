„Viele Kunden sind sehr ängstlich“ : Corona verhagelt Fitness-Studios das Geschäft

In den Fitnessclubs der Region herrscht zurzeit Flaute wegen Corona. Foto: dpa/Oliver Dietze

Saarbrücken/Rilchingen/Heusweiler/Sulzbach Massive Rückgänge bei den Neuzugängen beklagen die Fitness-Studios im Stadtverband. Üblicherweise ist der Januar deren stärkster Monat. Doch die Kunden bleiben weg wegen der Pandemie.

„Gesünder leben, mehr Sport und Fitness treiben“, lautet ein guter Vorsatz, den sich sicher auch in diesem Jahr wieder viele gefasst haben. Zahlreiche Saarländer strömen deshalb normalerweise zum Jahresanfang in die Fitnessstudios: „Ab der zweiten Januarwoche knallt es sonst richtig“, sagt Frank Vogelgesang, Inhaber der Motivitas Fitness GmbH“ in der Saarland Therme Rilchingen-Hanweiler, und ergänzt: „Das Neukundengeschäft im Januar macht das Jahr.“ In diesem Monat würden locker 30 Prozent der neuen Verträge abgeschlossen. Doch 2022 sei kein Vergleich zu den Vorjahren: „Wir liegen bei den Neukunden locker um 60 Prozent drunter.“

„Die Situation ist existenzbedrohend“, steht für Vogelgesang fest. Zumal das Studio nach den langen, durch den Lockdown bedingten Schließungen bereits rund 25 Prozent seiner Kundschaft verloren habe. Und das, obwohl man getreu dem Motto „Trainieren unter Freunden“ in dieser Zeit auf den Einzug der Mitgliedsbeiträge verzichtet habe. Im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern habe man auch kein Personal entlassen müssen.

Fitnessbranche vor langfristigen Problemen

Zurzeit brauche die Branche ihre in den vergangenen Jahren angesparten, finanziellen Mittel auf. Und auch die Rücklagen für neue Investitionen, die benötigt würden, um in Zukunft erfolgreich auf dem Markt zu bleiben, benötige man zur Deckung der laufenden Kosten, so Vogelgesang. Er sieht deshalb sogar nicht nur für die Branche langfristige Probleme. Auch auf das Gesundheitswesen könne es dadurch, dass die Bürger weniger in Fitnessstudios gehen und so präventiv Krankheiten wie Diabetes oder Bluthochdruck vorbeugen, negative Auswirkungen geben: „Das ist ein Rattenschwanz“, steht für den Inhaber fest.

Sehr auffällig sei zudem, dass Werbemaßnahmen, um neue Kunden zu gewinnen, zurzeit ins Leere laufen würden: „Die Menschen sind völlig verunsichert.“ Das hänge mit dem Regelwerk zusammen, das sich ständig und oft sehr kurzfristig ändere. Und der Branche gebe dies keine Planungssicherheit. Selbst die umfangreichen Hygiene-Konzepte, die von Eingangskontrollen über Frischluft-Anlagen bis hin zu Desinfektions-Maßnahmen reichen, seien kein Verkaufsargument mehr. Während diese höhere Kosten und einen gestiegenen Personalaufwand verursachten, gingen die Umsätze gleichzeitig zurück.

Ein großes Problem der Branche sei die „2G+“-Regel steht nicht nur für Vogelgesang, sondern auch andere von der Saarbrücker Zeitung befragte Studios fest. Sein grenznaher Betrieb habe zudem zusätzlich mit dem Ausbleiben der französischen Kunden zu kämpfen, die etwa 20 Prozent seines Geschäftes ausmachen würden. Während in dem Land der Nachweis des Impfstatus für den Besuch genüge, seien in Deutschland zusätzliche Tests erforderlich für alle, die nicht geboostert sind. Deshalb seien viele Franzosen total verunsichert.

„Es ist der totale Horror“

Dem „Fitness Loft“ in Saarbrücken machen die Pandemie und die damit verbundenen Auflagen ebenfalls schwer zu schaffen. Zurzeit sei sehr weniger los. „Es ist der totale Horror", sagt Betreiber Marco Wolter. Während man sonst Anfang Januar zwischen 20 und 30 Probetrainings pro Woche habe, seien es aktuell nur drei, berichtet er. Und: Im Vergleich zu normalen Monaten, in denen das Studio durchschnittlich etwa 40 neue Mitglieder gewinnen könne, seien es im Januar vor Corona doppelt bis dreifach so viele gewesen.

Hinzu komme, dass das Unternehmen mit zurzeit rund 1200 Kunden seit dem ersten Lockdown kontinuierlich Mitglieder verloren habe – bis heute schon rund 300. „Wir hatten seitdem vielleicht zwei gute Monate", so Wolter. Etwa 20 Prozent der Kunden hätten Angst, 15 Prozent seien (noch) nicht geimpft und weitere 15 Prozent hätten keine Lust auf die aktuellen Maßnahmen. Auch bei vielen Freunden und Kollegen aus der Branche sei die aktuelle Situation so.

Bei der Bestandskundschaft scheint dagegen momentan die Motivation, wieder regelmäßig zu kommen, zu steigen: „Im Vergleich zum Dezember haben wir eine deutlich höhere Trainingsfrequenz“, so Wolter. Bei diesen Mitgliedern sei zudem der Rückhalt noch stärker geworden, was dem Betrieb geholfen habe, die Krise zu bewältigen. Viele würden schätzen, dass sie dort im Vergleich zu „Discounter-Studios“ konkrete Ansprechpartner hätten, überlegt er. Viele Konkurrenten, die vor allem auf möglichst preisgünstige Beiträge setzten, hätten dagegen schon aufgegeben.

Hohe Dichte an Fitness-Studios

Im Regionalverband gebe es zurzeit rund 30 Studios und weitere, kleine Anbieter, schätzt der Inhaber. Saarbrücken gehöre neben Metropolen wie München, Hamburg und Berlin sogar zu den deutschen Fitness-Hauptstädten. Der Anteil der Bevölkerung, die hier trainiert, liege zwischen acht und zehn Prozent.

Die deutschen Fitness-Wirtschaft hat diesbezüglich weitere Daten parat: Demnach kommen im Saarland auf 100 000 Einwohner 12,3 Fitnessanlagen, deutschlandweit sind es 11,5. In dem Bundesland gibt es zudem 121 der bundesweit rund 9600 Studios.

Zurzeit sei es sehr ruhig, erklärt auch Till Allmannsberger, Mitarbeiter von „Sportart Fitness & Gesundheit“ in Völklingen. Es gebe nur sehr wenige Neukunden: „Viele Leute sind sehr ängstlich“, sagt er und ergänzt: „Die aktuellen Regelungen machen es nicht leichter.“

In den drei Einrichtungen, die Christoph Trampert unter dem Namen „Rivita“ in Riegelsberg, Heusweiler und Sulzbach betreibt, sieht das dagegen ein bisschen anders aus. Zwar sei der Januar dort „magerer als sonst“. Man habe jedoch überwiegend ältere Kunden mit einem Durchschnittsalter von über 60 Jahren. Die meisten von ihnen seien mit dem Boostern schon durch und deshalb könnten sie zurzeit ohne weitere Tests trainieren, erklärt Trampert.

Für die jüngeren Menschen, die voll berufstätig sind und sich um ihre Familien kümmern müssen, seien zusätzliche Tests dagegen „einfach eine Hürde.“ Daneben würden Ältere oft gerne selbst mehr für ihre Gesundheit durch regelmäßiges Training beitragen, so der Inhaber weiter.