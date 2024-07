Baubeginn in Dudweiler verschoben Nun sollen die Arbeiten in der Fischbachstraße kommende Woche starten

Ferienzeit ist Baustellenzeit. Wohl dem, der sich in die Ferne aufgemacht hat und den vielen Umleitungsschildern den Rücken kehren konnte. Wer das nicht kann, muss in den nächsten Wochen voraussichtlich viel Geduld aufbringen – auch und gerade in Dudweiler im Regionalverband Saarbrücken. Denn zu den bereits seit Mitte Juni andauernden Fräs- und Asphaltarbeiten auf Höhe des Edeka-Einkaufsmarktes in der Sulzbachtalstraße am Ortseingang aus Richtung Sulzbach kommend, gesellt sich nun eine weitere Baustelle.