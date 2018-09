Vollsperrung in Fischbach

Weil die Fahrbahn nicht breit genug für eine halbseitige Sperrung mit einer Fahrspur ist sowie aus Gründen der Arbeitsstättensicherheit ist eine Vollsperrung der Strecke erforderlich. Positiver Nebeneffekt ist eine Verkürzung der Bauzeit, teilt der Landesbetrieb mit. Der Verkehr wird über die Dudweilerstraße und die Straße Am Neuhauser Weg umgeleitet.

Der Obst- und Gartenbauverein feiert am Samstag, 6. Oktober, ab 17 Uhr sein Erntedankfest in der katholischen Kirche in Hühnerfeld als ökumenische Dankandacht. Die weltliche Feier beginnt um 18 Uhr im Gasthaus Dolfi. Dabei treten die Hofer Pänz-Sänger auf und es gibt eine Blumen-Tombola.

Am heutigen Montag, 17. September, wird in Friedrichsthal die Grubenstraße zwischen der Einmündung Im Grühlingswald bis zur Einmündung Grühlingstraße wegen Baumfällarbeiten gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Saar-Bazis Fischbachtal bieten eine Fahrt zum Heimspiel des FC Bayern München gegen den FC Augsburg am Dienstag, 25. September, um 20.30 Uhr an. Abfahrt ist um 8.30 Uhr bei der Firma Huwig (Im Heiliggraben 2). Nach der Ankunft in München besteht die Möglichkeit, das Oktoberfest zu besuchen. Die Rückfahrt erfolgt direkt nach dem Spiel, teilt der Bayern-Fanclub mit. Die Busfahrt inklusive Eintrittskarte der Kategorie 4 kostet 65 Euro.

Anmeldung bei Frank Gau, Telefon (01 77) 4 01 62 41.