Saar-Uni bringt Unternehmen und Nachwuchskräfte zusammen Firmen suchen Nachwuchs auf Campusmesse

Deutsch lernen ist hingegen das, was sich Mahmout Mohamet vorgenommen hat. Der Ägypter war einer von knapp 4000 Besuchern der Campusmesse. Er steht kurz vor seinem Masterabschluss in Informatik und will in der Region bleiben. Joe Posner ist in Sachen Ausbildung noch nicht so weit. Die junge Frau studiert im sechsten Semester und muss ein technisches Praktikum absolvieren. „Wer eine solche Stelle sucht, für den ist diese Messe ideal.“ Amir Sharauch ist von der Ausstellung selbst sehr angetan. Weil sich der IT-Fachmann beruflich umorientieren will, „habe ich in jüngster Zeit etliche Jobmessen besucht. Die Saarbrücker ist mit Abstand die beste, denn die Auswahl an guten Adressen ist riesig“, sagt der Iraner. Auch kostenlose Bewerbungsfotos dürften nicht überall zum Standard gehören. An der Saar-Uni hingegen schon. Fotografin Carolyn Eppers hatte ein kleines Studio eingerichtet. Schon in der ersten Stunde „machte es 13 mal Click“.