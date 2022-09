Angst um Saarbrücker Trinkwasserversorgung : Pläne von französischer Wasser-Firma: CDU will Grundwasser-Streit in den Landtag bringen

Saarbrücken/Kleinblittersdorf Die Pläne einer französischen Mineralwasser-Firma, die Grundwasser im Saarland in großen Mengen fördern will, sorgen für Wirbel. Die CDU will das Thema jetzt in den Landtag bringen.

Die Diskussion über die Grundwasser-Förderung im Kleinblittersdorfer Ortsteil Rilchingen-Hanweiler (die SZ berichtete) erreicht jetzt auch den saarländischen Landtag. Die CDU-Landtagsfraktion kündigt an, sie werde das Thema im Umweltausschuss auf die Tagesordnung bringen.

Hintergrund: Die französische Mineralwasserfirma Roxane GmbH (Marke: Christaline) hat bislang die Erlaubnis, in Rilchingen-Hanweiler jährlich 90 000 Kubikmeter Wasser zu fördern. Im Februar 2021 beantragte Roxane beim saarländischen Umweltministerium die Erweiterung dieser Erlaubnis auf zunächst 200 000 Kubikmeter – und deutete an, später unter Umständen eine Erweiterung auf 400 000 Kubikmeter beantragen zu wollen.

Kampf ums Grundwasser in Saarbrücken

Allerdings kommen auch 60 Prozent des Saarbrücker Trinkwassers aus demselben Grundwasserreservoir, aus dem Roxane schöpft.

Daher – so glaubt die CDU-Landtagsfraktion – „verunsichert“ der Plan von Roxane „Kommunal-, und Landespolitiker genauso wie Naturschutzverbände“. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU im Landtag, Roland Theis erklärt: „Wir nehmen die Sorgen der Gemeinde Rilchingen-Hanweiler sehr ernst. Es darf keine vorschnelle Entscheidung des Ministeriums geben. Wir wollen die genaue Datengrundlage des Ministeriums erfahren. Dabei sind für uns noch viele Fragen offen, zumal eine parlamentarische Anfrage, die sich auch mit der Neubildung des Grundwassers im Saarland befasst, bislang noch unbeantwortet ist.“