Kostenpflichtiger Inhalt: Abrechung in Saarbrücken : Firma „co.met“ liest die Zähler der Stadtwerke ab

Saarbrücken Mitarbeiter der Firma „co.met“ werden in den kommenden Tagen die Zähler der Stadtwerke in folgenden Stadtteilen und Straßen ablesen: in Bischmisheim in der Beethovenstraße, Franz-Schubert-Straße, Friedrich-Ebert-Straße, Grumbachsteige, Hasenfeld, Hochstraße, Otto-Hahn-Straße, Robert-Koch-Straße und im Turnerweg; in Schafbrücke in den Straßen Am Lieschenfeld, Am Wäldchen, Bergstraße, Birkenstraße, Bischmisheimer Straße, Kolbenholz, Unterer Geisberg und in der Waldstraße; in Scheidt in den Straßen Am Bartenberg, Am Kirschenberg, Am Schmittenberg, Am Turm, Auf dem Kohlberg, Auf den Hütten, Beerenfeldstraße, Birkenweg, Brunnenweg, Drosselweg, Dudweilerstraße, Eduard-Mörike-Weg, Eichendorffstraße, Fasanenweg, Finkenweg, Höhenweg, Im Flürchen, In der Brunnenwies, In der Sandkaul, Kettelerring, Kirchweg, Meisenweg, Nelkenweg, Parkweg, Rosenweg, Scheidter Straße, Scheidterbergstraße, Schulstraße, Zum Grumbach und Zum Schwarzenberg