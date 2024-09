Denkmal-Fall Saarbrücker Finanzamt Finanzamt-Streit: Was die Architektenkammer zu Conradts Vorstoß sagt

Die Architektenkammer des Saarlandes (AKS) hat ihren Vorschlag erneuert, die Zukunft des Areals des Saarbrücker Finanzamtes in einem Architektenwettbewerb zu klären. Kammerpräsident Alexander Schwehm begrüßt demnach zwar die beiden vom Saarbrücker OB Uwe Conradt (CDU) vergangene Woche in der SZ vorgeschlagene Verfahren. Anders als Conradt, der zunächst eine Konzeptvergabe und nach dem Verkauf des Grundstücks an einen Investor in Abstimmung mit diesem anschließend einen Architektenwettbewerb angeregt hatte, plädiert Schwehm für eine umgekehrte Reihenfolge.