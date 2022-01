Neuer Standort auf dem Eschberg : Finanzamt am Stadtgraben in Saarbrücken zieht nächste Woche um

Neues Domizil auf dem Eschberg: Die Bediensteten des Finanzamts am Saarbrücker Stadtgraben bekommen neue Büros im Telekom-Gebäude am Mecklenburgring. Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken Das Finanzamt am Saarbrücker Stadtgraben zieht in der nächsten Woche auf den Eschberg um. Dort beziehen die Bediensteten neue Büros im Telekom-Gebäude am Mecklenburgring.

Auch das Finanzamt in der Mainzer Straße wird an diesen Standort verlagert. Damit erhalten die größten Finanzämter im Saarland eine neue Adresse.