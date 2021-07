Filmspaß unter freiem Himmel : Filmhaus bietet Kinosommer

Saarbrücken An der Mainzer Straße laufen ab dem 23. Juli Werke, die nach Jahrzehnten noch Spaß machen.

(red) Sommerfreuden: Freibad, Radtour, Wandern, Party. Wer das alles mal gemacht hat, wünscht sich womöglich einen vergnüglichen Filmabend – eine Alternative zum heimischen TV-Programm. Im Saarbrücker Filmhaus kommen Krimis, Abenteuer und Liebesgeschichten gleich viel intensiver rüber. Wenn das Wetter mitspielt zeigen die Leute vom Fílmhaus ihr Programm sogar unter freiem Himmel im Hof des Hauses Mainzer Straße 8. Los gehen die sommerlichen Filmabende am Freitag, 23. Juli.

An vier Wochenenden flimmern dann jeweils freitags und samstags Publikumslieblinge der Saison und Filmklassiker über die Kinoleinwand. Im Juli starten die Filme um 22 Uhr, im August um 21.30 Uhr. Kinofans dürfen sich unter anderem auf „Die Reifeprüfung“, „Pulp Fiction“ und „No Country for Old Men“ freuen.