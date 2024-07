„Dschungelbuch“ bis „Rocky Horror“ Filmhaus Saarbrücken startet sein Open Air – mit einer sehr schönen Idee

Ein sinnvoller Ratschlag fürs Leben: „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“. Davon singt der Bär Balu im „Dschungelbuch“, einem der schönsten Zeichentrickfilme aus dem Hause Disney. Mit diesem 1967er Klassiker beginnt an diesem Freitagabend das diesjährige Filmhaus Open Air in Saarbrücken, eine ambitionierte und lange Reihe: 16 Filme laufen zwischen dem 12. Juli und dem 31. August, immer freitags und samstags – und bei jedem Wetter. Sollte es regnen, geht es vom Innenhof an der Mainzer Straße hoch ins Kino.