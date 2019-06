Einigung mit Vermieter : Schröder-Filiale im Saarbasar gesichert

Saarbrücken Das insolvente Traditionsunternehmen "Schröder Fleischwaren" wird seine Filiale im Saarbrücker Saarbasar weiter führen.

Das teilte Sanierungsgeschäftsführer Franz Abel mit. Die Vermietergesellschaft Metro habe ein neues Konzept und neue Vereinbarungen für den Standort akzeptiert. Damit, so Abel, seien zehn Arbeitsplätze in dieser Filiale gesichert. Auch die Filiale am Ilseplatz in Saarbrücken soll nach Abels Angaben wieder geöffnet werden.