Kostenpflichtiger Inhalt: Silvesterfeuerwerk : Worauf Kunden beim Kauf von Feuerwerk achten sollten

Verbraucher sollten weniger auf Verpackung und Design der Feuerwerkskörper achten, sagt ein Experte. Denn Hersteller würden die Produkte mit zu viel Plastik nur optisch aufwerten. Foto: obs/WECO Feuerwerk

Saarbrücken Ein Pyrotechniker erklärt, worauf Kunden beim Kauf der Silvesterknaller achten sollten.

Von Marko Völke

Raketen mit möglichst großen Köpfen, aufwendig gestaltete Batterien und selbst die Kinder-Artikel scheinen ständig zu wachsen. Auch beim Silvesterfeuerwerk, das 2019 ab diesem Samstag verkauft werden darf, sei für viele die Größe entscheidend, weiß Oliver Wetzstein von der Firma „Drumm Fireworks & Laser“, die Produkte verschiedener Hersteller vertreibt. „Den Kunden geht es oft um Masse.“ Um rein optisch das Volumen ihrer Produkte aufzufüllen, würden viele Firmen häufig zu Pappe und Plastik greifen, die gar nicht notwendig seien. Denn für Feuer-Spektakel in der Neujahrsnacht seien vielmehr die Effektmengen der Produkte ausschlaggebend. Und die sind gesetzlich zum Beispiel für Batterien auf maximal 500 Gramm, Verbundartikel auf maximal zwei Kilo und Raketen auf maximal 20 Gramm festgelegt.

„Man sollte den Leuten doch den Spaß gönnen“, so der Pyrotechniker zu der Debatte, Böller und Raketen zum Jahreswechsel aus den Innenstädten zu verbannen. Schließlich gehe der Silvesterbrauch auf eine Jahrhunderte alte Tradition zurück. Wenn die Verbraucher weniger auf das Design und die Verpackung der Feuerwerkskörper, sondern mehr auf den Inhalt achten, könne viel Müll vermieden werden. So seien Raketen, die mit einem Marktanteil von etwa 25 Prozent immer noch sehr beliebt sind, oft nicht nur aufwendig in Plastikfolien verpackt, sondern auch ihre Kappen seien aus Kunststoff. Pappe könnte hier sicherlich eine nicht nur ökologisch sinnvollere, sondern auch für die Hersteller billigere Alternative sein, ist sich Wetzstein sicher. Doch das ginge zu Lasten der Optik.

Der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) erklärt, dass es schon jetzt Feuerwerkskörper gibt, die zu 100 Prozent aus wiederverwertbarem Material bestehen, wie zum Beispiel Batterien aus Pflanzenfasern und natürlicher Stärke. Zudem würden rund 50 Prozent des Umsatzes mit Batterie- und Verbund-Artikeln generiert, welche mit Ausnahme der vollständig verbrennenden pyrotechnischen Sätze vollständig aus Altpapier bestehen, so der Verband. „Die im VPI organisierten Firmen werden ab 2020 auf den Import der plastiklastigen Pfeiffen-Batterien verzichten, um die Umwelt zu schonen.“ Das Plastik sei notwendig, um den Pfeiffton zu erzeugen, ergänzt Wetzstein. Die Hersteller in China arbeiteten bereits an Alternativen.

Echte Neuheiten von den Effekten her gebe es 2019 nicht, so der Feuerwerker. Vielmehr würden oft „bewährte Artikel mit neuer Aufmachung“ vertrieben. Allerdings würden immer mehr Anbieter aus dem EU-Ausland auf den Markt drängen. Denn zur Zulassung ihrer Produkte in Deutschland benötigen die Firmen nun nur noch eine EU- und keine BAM-Zertifizierung der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung mehr. Wichtig sei jedoch, dass die Artikel neben dem CE-Zeichen auch über eine Bedienungs-Anleitung in deutscher Sprache verfügen, betont der Experte.

Was die Lautstärke anbelangt, dürfen Feuerwerkskörper der Kategorie F2 eine Grenze von 120 Dezibel in acht Metern Entfernung nicht überschreiten. Wer auf Tiere Rücksicht nehmen möchte, kann zu „leiseren Artikel greifen“. Dazu gehören römische Lichter, Leuchtkugeln, Vulkane, Bodenartikeln und spezielle Batterien. „Die Verkaufszahlen von Knallern sind jedes Jahr rückläufig“, weiß Wetzstein. Am Gesamtumsatz gemessen beträgt ihr Anteil nur noch etwa fünf bis acht Prozent.

Nach Ansicht des Experten sei das zurzeit viel diskutierte Verbot, Feuerwerkskörper in Innenstädten zu zünden, nach der jetzigen Gesetzgebung weder aus Umweltgründen noch nach dem Sprengstoffgesetz durchsetzbar. Vielmehr könne es nur aus Sicherheitsgründen und nur auf bestimmte Örtlichkeiten beschränkt untersagt werden, pyrotechnische Gegenstände abzubrennen. Als Beispiel führt Wetzstein hier Massen-Ansammlungen von Menschen in der Silvesternacht auf öffentlichen Plätzen wie vor dem Saarbrücker Schloss an.

Im Übrigen sei die Feinstaub-Belastung an Silvester nicht mit der wesentlich höheren, durch den Verkehr verursachten vergleichbar, so der Feuerwerker weiter. „In ein bis zwei Stunden geht diese zudem wieder zurück.“ Und der VPI weist darauf hin, dass die in Deutschland geltenden Feinstaub-Grenzwerte in keiner der kürzlich von der Deutschen Umwelthilfe genannten Städte überschritten werden.

Aber was ist, wenn in der Silvesternacht das Wetter nicht mitspielt? Batterien würde ein bisschen Regen in der Regel nicht schaden, erklärt Wetzstein und ergänzt: „Wichtig ist aber, dass die Zündschnur nicht nass wird.“ Wer schon vor Mitternacht seine Batterien aufbauen möchte, könnte diese mit einer dünnen Folie abdecken, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Schutzvorrichtung der Zündschnur dürfe jedoch erst beim Anzünden abgezogen werden. Starke Windböen könnten dagegen an Silvester eher Probleme verursachen, so der Pyrotechniker. So sei es möglich, dass Batterien nicht ihre vorgesehene Steighöhe erreichen und zur Gefahr würden.