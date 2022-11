Folge der Energiekrise : Experte befürchtet künftig mehr Kaminbrände

Ensheim Jochen Jung ist Jugendwart bei der Freiwilligen Feuerwehr Ensheim und gelernter Heizungsbaumeister.

Wenn Jochen Jung seine Motivation darlegt, die ihn zum Feuerwehrmann gemacht hat, dann erzählt er von seinem Großvater. Der war Feuerwehrmann. Sein Vater war natürlich auch Feuerwehrmann und sein Bruder ebenfalls. „In so einer Feuerwehrfamilie wird man Feuerwehrmann“, sagt er und startete 1991 in der Jugendwehr, die ihn bis heute nicht mehr losgelassen hat.

Der 42-Jährige ist der Jugendwart der Freiwilligen Feuerwehr Ensheim, 22 Kinder betreut er. „Das ist der Nachwuchs, ohne den geht es nicht. Zwar gibt es Quereinsteiger, aber der Quell der Wehr ist die Jugend“, sagt der Heizungsbaumeister, den wir wegen seines Berufs im Gerätehaus besucht haben. Als Handwerksmeister gehört Jung zu den Spezialisten bei der Feuerwehr, sein Fachgebiet sind Heizungsanlagen, Kamine oder Wasserleitungen. Alles Dinge, die im Einsatzgeschehen schon mal eine Rolle spielen, wenn auch nicht beherrschend, wie er erklärt. „Meistens steht das Wasser im Keller, vor allem in alten Häusern, wo die Leitungen alt sind und in feuchten Wänden die Korrossion begünstigt wird. Dann bricht eine Leitung, das Wasser läuft aus, manchmal über Stunden unbemerkt.“ Es kommt zu Überflutungen und einem Feuerwehreinsatz.

„Dann ist es das allererste, den Haupthahn für das Wasser abzustellen. Den findet man in aller Regel bei der Wasseruhr, meist zur Straße hin im Keller, oft dort, wo auch Telefon und Strom ins Haus kommen“, erklärt der Fachmann. Auf dem Dorf müsse die Feuerwehr da selten helfen. „Die Hausbesitzer wissen, wo sie das Wasser abstellen. In der Stadt ist das anders, in großen Miethäusern kann das schwierig sein. Da kennen sich die Bewohner mit der Technik oft nicht aus“, sagt der Handwerker. Auch Heizungen könnten Wasser verlieren. Wie man diese Anlagen dann sachgerecht leert, weiß Jung natürlich. „Ansonsten rate ich, das Wasser aufzufangen, bei Heizungen ist das nicht so viel.“