Saarbrücker Bauverwaltung : Noch mehr Probleme bei Bauprojekten

In vielen Saarbrücker Feuerwachen gibt es keine Umkleiden. Foto: dpa/Patrick Pleul

Saarbrücken Feuerwehrhäuser und Grundschulen sind in bedenklichem Zustand, der Ausbau der Kitas geht nur schleppend voran.



Von Martin Rolshausen Stellvertretender Leiter der SZ-Regionalredaktion Mitte

Es kann nicht schlimmer kommen? Wer das geglaubt hat, nachdem Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) Anfang des Monats mitgeteilt hat, dass die Sanierung des Ludwigsparkstadions weitere 5,5 Millionen Euro und damit dann mindestens 46,5 Millionen Euro kosten wird, liegt falsch. Die Probleme, die der Gebäudemanagementbetrieb der Landeshauptstadt (GMS) mit dem Stadion hat, sind nur die Spitze des Eisbergs. Die wirklichen Probleme der Stadt liegen nicht im Ludwigspark, sie betreffen Grundschulen, Kindertagesstätten und Feuerwehrgerätehäuser.

Während öffentlichkleitswirksam darüber diskutiert wurde, ob das Stadion zu billig oder zu teuer ist und die Stadt überhaupt ein Stadion finanzieren soll, schlummerten wesentlich bedeutendere Probleme in den Schubladen des GMS und der Stadtverwaltung. Es geht darum, wie sicher Kinder in Saarbrücker Grundschulen sind, wie einsatzfähig die Feuerwehr ist und ob Eltern Kitaplätze für ihre Kinder bekommen. Die Stadt hat da viele Pläne, aber viele davon sind eine Luftnummer. Oder wie es der neue Oberbürgermeister formuliert: „In einem Satz: Der Investitionsplan des städtischen Gebäudemanagementbetriebs GMS war über Jahre ein Wunschprogramm mit wenig Bezug zur Realität.“

Beispiel Feuerwehr: „Keines der 19 Feuerwehrgerätehäuser erfüllt die heute gültigen Vorschriften“, sagt der Oberbürgermeister. Bis auf eins, sei keins der Gerätehäuser für die freiwilligen Feuerwehren in Saarbrücken als solches gebaut worden. Es seien Gebäude, die zum Beispiel als Lagerhallen gebaut wurden, umgewidmet worden. Das neueste Gerätehaus sei 30 Jahre alt. Groß investiet worden sei da kaum. Man habe auch nicht auf veränderte Standards und Vorschriften reagiert. Je nach Löschbezirk sei die Not mehr oder weniger groß.

Mit einem „Sonderprogramm“ in Höhe von 2,5 Millionen Euro werde GMS nun zumindest in den dringendsten Fällen reagieren. Das „Notprogramm“ soll zunächst helfen, zwei akute Probleme in den Stadtteilen Fechingen und Eschringen zu lösen, kündigt Conradt an. Für beide Löschbezirke seien 2016 neue Feuerwehrautos bestellt worden. Die werden nun bald geliefert. Das Problem, sagt Conradt, sei: Die neuen Fahrzeuge passen nicht in die alten Gerätehäuser. Man könne sie aber auch nicht einfach davor parken. Denn so ein Feuerwehrauto müsse am Stromnetz hängen, damit es funktionstüchtig ist, wenn es zum Einsatz kommt.

Bauliche Probleme hat auch die Berufsfeuerwehr. Gut 300 davon, wie Conradt sagt, in der Wache eins im Hessenweg in St. Johann. Das Gutachten, dass diese Mängel auflistet, sei aber auch schon „ein paar Jahre“ alt. Er schließe also nicht aus, dass noch ein paar Probleme dazugekommen sind. Die gravierendsten Mängel sollen ebenfalls aus dem Sonderprogramm des GMS behoben werden.

In den Gerätehäusern der freiwilligen Feuerwehr gebe es teilweise keine Umkleiden. „Da zieht man sich dann neben dem Auto um“, sagt Conradt. Das sei gegen die aktuellen Vorschriften. Teilweise gebe es auch Umkleiden, die seien aber nicht für Frauen und Männer getrennt. Auch das sei eigentlich nicht erlaubt.

Ähnlich schlimm sieht es bei den 28 Saarbrücker Grundschulen aus. „14 Grundschulen haben gravierende Mängel beim Brandschutz“, sagt der Oberbürgermeister. Es gebe in diesen Schulen „keinen zweiten Rettungsweg“. Eine Bestandsschutzrichtlinie habe das eine Weile durchgehen lassen. Die sei aber inzwischen ausgelaufen. „Darauf hat man sich nicht vorbereitet“, erklärt er.

An weiteren sieben Grundschulen gebe es Mängel, die allerdings vergleichsweise gering seien. Es gehe dabei um „geänderte Anforderungen“, die durch gestiegene Schülerzahlen und neue Schulkonzepte entstanden seien. Nur sieben Grundschulen seien demnach „ohne Mängel beim Brandschutz“. Was nicht bedeute, dass diese Schulen die Anforderungen für die Inklusion beeinträchtigter Schülerinnen und Schüler erfüllen. GMS erarbeitete nun eine „Vorgehensweise zur sukzessiven Mängelbeseitigung“.

Probleme gibt es auch beim Kitabau. Conradts Vorgängerin Charlotte Britz (SPD) hatte Ende März vergangenen Jahres, also in der Schlussphase des Oberbürgermeister-Wahlkampfs, angekündigt, dass in Saarbrücken bis 2021 rund 1750 neue Kita- und Krippenplätze entstehen. Es sei damals schon klar gewesen, dass dieses Ziel nicht zu erreichen ist. Realistisch seien bis 2021 553 Plätze. 387 davon schafft die Stadt, 166 die freien Träger, also Kirchen und Wohlfahrtsverbände.

Statt 1750 wird es in Saarbrücken bis 2021 nur 553 neue Kita-Plätze geben. Foto: dpa/Andreas Arnold