Feuerwehr rückt zur Suche eines Neunjährigen aus

Nach dem fröhlichen Kinderfest am Sonntagnachmittag im Deutsch-Französischen Garten ist es um 21 Uhr kurzzeitig zu einem Großeinsatz der Feuerwehr in Saarbrücken gekommen. Wie ein Sprecher entsprechende Informationen bestätigt, hatten Eltern in Panik die Ermittler verständigt, weil sie ihren Sohn vermissten. Die Berufswehr wurde alarmiert, konnte aber bereits nach einigen Minuten den Einsatz wieder abbrechen. Der Grund dafür: Der Neunjähige soll auf eigene Faust den Heimweg angetreten haben, ohne Vater und Mutter zu informieren, und war längst zuhause.