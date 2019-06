Essen war angebrannt : Feuerwehr rettet Saarbrücker vor giftigem Rauch

Saarbrücken Wegen eines ausgelösten Rauchmelders in Malstatt ist die Saarbrücker Feuerwehr am Freitagabend ausgerückt. Da sich vermutlich noch eine Person in der Wohnung aufhielt, diese aber nicht die Wohnungstür öffnete, wurde auch die Freiwillige Feuerwehr alarmiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red