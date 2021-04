Einsatz in Dudweiler Landstraße : Feuer in Einkaufszentrum in Saarbrücken

Feuer in Einkaufszentrum in Saarbrücken

Saarbrücken Eine brennende Reinigungsmaschine hat für die Evakuierung eines Aldi- und eines Rewe-Marktes in Saarbrücken gesorgt.

Der Brand einer Reinigungsmaschine in einer Abstellkammer hat am Mittwoch dafür gesorgt, dass ein Einkaufszentrum in der Dudweiler Landstraße in Saarbrücken geräumt werden musste. Wie die Feuerwehr mitteilt, schlug um 8.43 Uhr eine Brandmeldeanlage Alarm. Als die Wehr eintraf, war der Eingang des Einkaufszentrums verraucht. Der Rewe- und der Aldi-Markt in dem Zentrum waren bereits geräumt. Die ausgelöste Sprinkleranlage verhinderte ein Ausbreiten des Feuers.