Räumung des gesamten Marktes Feuer-Alarm in Saarbrücker Baumarkt – das steckt dahinter

Saarbrücken · Am Mittwoch wurde im Saarbrücker Baumarkt in der Dudweiler Landstraße Feueralarm ausgelöst. Das Gebäude wurde daraufhin von der Feuerwehr geräumt. Was bisher bekannt ist.

07.08.2024 , 15:54 Uhr

Foto: dpa/Marijan Murat