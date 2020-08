Bewohner tatverdächtig : Feuer in Güdingen war Brandstiftung

Update Güdingen Der Großbrand in Güdingen am Montagabend war das Ergebnis einer Brandstiftung. Zu diesem Schluss kommen die Brandermittler.

Ein Sondereinsatzkommando der Polizei, ein ausgebranntes Haus, ein flüchtiger und vielleicht bewaffneter Täter. Viel Aufregung herrschte Montagabend in Güdingen, nachdem Nachbarn über Notruf eine Explosion in der Saargemünder Straße gegenüber des alten Friedhofs gemeldet hatten.

Die Lage war auch nach Stunden noch unklar. Die Feuerwehr beschränkte sich bei ihrer Einsatzschilderung ausschließlich auf das brennende Haus. Markus Towae, der Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr, veröffentlichte am späten Abend einen Einsatzbericht. Demnach hätten Anrufer um kurz vor 16 Uhr eine Explosion gemeldet. Die Berufsfeuerwehr, sowie die Freiwilligen Wehren aus Güdingen und Brebach seien sofort alarmiert, die Wehren aus Alt Saarbrücken und Bübingen sofort nachgefordert worden. In dem kleinen, gelben und angebauten Haus rauchte es aus allen Fenstern. Nachbarn machten Bilder, die bewiesen, wie sehr sich das Feuer bis zum Eintreffen der Wehr ausgebreitet hatte. Towae: "Vor Ort fanden die Einsatzkräfte ein teilweise zerstörtes Gebäude vor, aus dem es stark heraus rauchte." Man habe nicht gewusst, ob noch Menschen oder Tiere im Haus sind und es sofort durchsucht. Zugleich habe man begonnen, das Feuer zu löschen, dass einzig den Keller des Hauses verschont habe. Insofern ist das Haus komplett zerstört und unbewohnbar. Mensch und Tier wurden nicht vorgefunden, es blieb bei enormem Sachschaden, den ein Experte des Technischen Hilfswerks begutachtete. Towae berichtet, dass bei dem Feuer ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden sei. Um ihn kümmerte sich der bereitstehende Rettungsdienst.

Der Feuerwehrbericht ließ unerwähnt, dass sich in dem Einsatz auch SEK-Beamte der Polizei befanden, dass die Umgebung abgesucht und nach einem Mann gefahndet wurde. Die Polizei gab sich auf Nachfrage zugeknöpft. Man könne nur das Brandgeschehen bestätigen. Das hätte man aber auch nicht leugnen können. Medienberichte sprachen noch am Abend von einem Zusammenhang zwischen der Güdinger Explosion und einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Spiesen-Elversberg. Dortige Überwachungskamerabilder, die im Internet die Runde machten, zeigten einen Mann mit Glatze, der einen Mundschutz trägt und vor der Kasse steht. Die Tankstellenbetreiber hatten es selbst veröffentlicht und schrieben von einem deutschen Täter, der ein gestohlenes französisches Fahrzeug verwendet habe und unter Abgabe eines Warnschusses Richtung Autobahn geflüchtet sei. Mehrere Tankstellenmitarbeiter habe er bedroht. Er wird schnell wiedererkannt, soll in dem Güdinger Haus gewohnt haben. Sein Facebook-Profilbild sieht dem Foto der Überwachungskamera sehr ähnlich. Die Vermummung schützt ihn kaum davor, erkannt zu werden. Uns liegen die Fotos vor, wir verzichten aber auf die Veröffentlichung.