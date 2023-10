Am letzten Schultag vor den Ferien Feuer in Riegelsberger Gesamtschule – rund 500 Schüler müssen evakuiert werden

An diesem Freitagmittag kam es gegen 12.45 Uhr zu einem Feuerwehr-Großeinsatz an der Riegelsberger Leonardo-da-Vinci-Gemeinschaftsschule in der Lindenstraße, teilt die Polizei Saarbrücken mit. Dort sei während des Unterrichts am letzten Schultag vor den Ferien ein Brand in einer Toilette ausgebrochen.