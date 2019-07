Mögliche Branstiftung : Feuer bricht in einem Wohnhaus in Dudweiler aus

(Symbolbild). Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Saarbrücken/Dudweiler In einem Wohnhaus in Dudweiler ist an zwei Stellen gleichzeitig Feuer ausgebrochen. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Von Dominik Dix

In einem Wohnhaus in Dudweiler im Hofweg ist nach Angaben der Polizei in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Zunächst haben die Flammen den Balkon einer Erdgeschoss-Wohnung erfasst. Die Bewohner konnten den Brand selbsttätig löschen. Nachdem das Feuer erstickt war, nahm die Bewohnerin noch immer Brandgeruch wahr. Dieser kam aus der Tiefgarage.

Auch dort war aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Insgesamt standen fünf Autos in Flammen. „Da das Feuer gleichzeitig an zwei Stellen ausgebrochen ist, gehen wir von einer Brandstiftung aus“, sagt Polizeipressesprecher Stephan Laßotta. Die Ermittlungen hierzu werden derzeit in die Wege geleitet.