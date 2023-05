Traditions-Gastronomie in Saarbrücken „Die Linde“ feiert ihr zehntes Jubiläum mit dem „Daarler Sommermarkt“

Jürgen Becker lacht freundlich vom Foto im Gastraum der „Linde“. Mitten zwischen seine Gäste hat ihn sein Sohn, Sebastian Becker, platziert. Er führt seit fünf Jahren weiter, was sein Vater 2013 in dem Traditions-Gasthaus am Daarler Markt in Saarbrücken begonnen hatte. Denn nur kurze fünf Jahre blieben Jürgen Becker, um die Verwirklichung seines Traumes – die Wiedereröffnung der damals heruntergekommen Linde – zu genießen. Anfang 2018 starb er.