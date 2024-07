Am 3. August Festival „Staden del Saar“ in Saarbrücken – worauf Besucher sich freuen können

Zum ersten Mal findet an diesem Wochenende, 3. August, von 14 bis 22 Uhr, das Festival „Staden del Saar“ am Ulanen-Pavillon am Staden in Saarbrücken statt. „Wir verwandeln den Staden in eine Oase, inspiriert von den Vibes eines Strandclubs“, teilte der Veranstalter via Instagram mit. Der Eintritt ist frei.