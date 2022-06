Fest der Freundschaft : Sport und Essen für die Völkerverständigung

Saarbrücken Beim „Fest der Freundschaft“ der DJK Rastpfuhl-Rußhütte ging es multikulturell zu. Auch kulinarisch: Speisen aus 35 Ländern gab es.

Am Samstagmittag herrscht rund um den Fußballplatz am Knappenroth auf dem Rastpfuhl reges Treiben. Während sich die Kinder auf dem Fußballplatz und in der Hüpfburg ausgelassen austoben, suchen die Erwachsenen unter den Sonnenschirmen ein Schattenplätzchen, um zu verweilen. Ideale Voraussetzungen für das „Fest der Freundschaft“, veranstaltet von der katholischen Deutschen Jugend-Kraft 08 Rastpfuhl-Rußhütte (DJK 08). Bereits 2019 fand dieses Fest am Knappenroth statt, jedoch in einem weitaus kleineren, vereinsinternen Rahmen.