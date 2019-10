Herbstferien : Ferientipps für Kinder und Jugendliche

Saarbrücken Die Herbstferien stehen vor der Tür – und mit ihnen ein abwechslungsreiches Ferienprogramm in der Region.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christina Korb-Völke

In Saarbrücken erwartet Kinder und Jugendliche vom 7. bis 18. Oktober Freizeitspaß im Zoo. Montags bis freitags ab 10 Uhr startet das Programm am Seehundbecken (bis 12.15 Uhr). Dienstags, mittwochs und freitags beginnt das Programm mit der Schaufütterung der Seehunde. Das Kulturamt bietet in der ersten Ferienwoche jeweils von zehn bis 15 Uhr Workshops im „Raum für Kunst“ in der Grundschule Rastpfuhl an. Workshops für Jugendliche von 12 bis 18 Jahre erwarten die Teilnehmer von 14. bis 18. Oktober im Kulturzentrum am EuroBahnhof in Saarbrücken. Unter anderem startet dort der Kurs „Pimp up your Outfit“.

Mit Medienseminaren wartet die Landesmedienanstalt Saarland auf. Im „Crashkurs WhatsApp, YouTube und Insta“ erfahren 11- bis 15-Jährige am 10. Oktober, 10 bis 12 Uhr, wie sie sich in sozialen Medien bewegen und was sie beachten sollten. Zu diversen Kursen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendlichen lädt auch die Volkshochschule Regionalverband Saarbrücken ein. So können Schüler zwischen zehn und 14 Jahren am 7. und 8. Oktober jeweils von 9 bis 13.30 Uhr das „Comiczeichnen“ lernen (Kurs 2428).

Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte veranstaltet Führungen für Kinder und Erwachsene. Ein Highlight ist der Workshop zum Hip-Hop-Tanz. Der Kurs startet am 11. und 18. Oktober jeweils um 18 Uhr.

In St. Ingbert können 6- bis 13-Jährige in der zweiten Ferienwoche eine Kinowerkstatt besuchen oder in den Eifelpark nach Gondorf fahren. Infos: Tel. (0 68 94) 1 33 84.

In Neunkirchen lockt ein Zirkusworkshop der Volkshochschule vom 16. bis 18. Oktober jeweils von 9 bis 13 Uhr. Der Kurs trägt den Titel „Die faszinierende Welt der Zirkuskünste“, geleitet von Peter Oberbillig, Inhaber der Zirkusschule „Heck Meck“.